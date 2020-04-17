رامي صبري يحتفل بتخطي "حياتي مش تمام" الـ8 ملايين مشاهدة

نشر الفنان رامي صبري، بوستر أغنيته «حياتي مش تمام» عبر حسابه على تطبيق انستجرام، احتفل من خلاله بتخطي أغنيته حاجز الـ8 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، 8 ملايين و48 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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