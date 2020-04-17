دينا حايك تشوق جمهورها لكليب "ما تعيشا كتير"

طرحت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو ترويجيا «برومو» لكليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ما تعيشا كتير»، ومن إنتاج شركة كابانا، لتشوق جمهورها له قبل طرحه.

وكانت دينا حايك، قد انتهت من تصوير فيديو كليب «ما تعيشا كتير» في مدينة كييف بأوكرانيا، وذلك على مدار يومين، خلال الفترة الماضية.

يذكر أن أخر أعمال، دينا حايك، أغنية حملت عنوان "متغرب حبيبي"، عبر قناة شركة كابانا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الغيم، ألحان حمد العماري، وهي إخراج زياد خوري، والعمل من إنتاج شركة كابانا للإنتاج والتوزيع الفني.

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