شكرا لقرائتكم خبر عن "نار" أحدث أغانى مدحت صالح من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور فى إحدى أغانى ألبومه الجديد تحمل اسم "نار"، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم تسجيلها الأيام المقبلة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وتوزيع محمد شفيق.

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من ناحيه أخرى طرح مدحت صالح مؤخرا كليب أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

فى سياق آخر انتهى مدحت صالح من تسجيل تتر مسلسل الكارتون الجديد "نور والرحلات الخارقة" الذى يقوم ببطولته علاء مرسى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، حسبما كشف الشاعر الغنائى محيى لـ"الخليج 365".