شكرا لقرائتكم خبر عن At Home مسلسل جديد على HBO عن تطورات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شبكة HBO، مسلسل جديد مكون من 5 حلقات، الذى يطرح تحت اسم "At Home"، وسيدور عن تطورات فيروس كورونا، على أن يتم تصوير المسلسل، بالاشتراك مع 5 مخرجين إسبان، الذين يعزلون أنفسهم فى منازلهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Republicworld "، على ان تدور كل حلقة فى قصة منفردة بـ نفسها، على أن يتم تزويد المخرجين ببعض المعدات التى تساعدهم فى تصويرهم.

والخمس مخرجين هم Leticia Dolera و Rodrigo Sorogoyen و Paula Ortiz و Carlos Marques-Marcet و Elena Martn، وذلك بالتعاون مع شركة Caballo Films، ومن إنتاج شركة Warner Bros ، سيتم عرض البرنامج للمشاهدين في إسبانيا في الأسابيع القليلة المقبلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Republicworld ".

كما انضم الممثل الأمريكى الصاعد كلفن هاريسون جونيور، إلى الموسم الثانى من مسلسل Euphoria، اشتهر هاريسون بـ أدواره فى أفلام مثل Luce و Waves، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " collider"، ولم تكشف شبكة HBO، عن موعد طرح الموسم الثانى من العمل، وكان قد طرح الموسم الأول من العمل فى 16 يونيو من عام 2019، واحتوى على 8 حلقات، تراوحت تقيماتهم بين 8.2 و 8. 7، على موقع IMDB.

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مسلسل Euphoria يدور حول نظرة على الحياة لمجموعة من طلاب المدارس الثانوية، وهم يتصارعون مع قضايا المخدرات والجنس والعنف.

مسلسل Euphoria من بطولة زندايا، مود أباتاو، أنجوس كلاود، إريك داين، اليكسا ديمي، يعقوب الوردي، باربي فيريرا، نيكا كينج، ستورم ريد، هانتر شافر، ألجي سميث.

كما اضطر منتجو الحلقة الخاصة من مسلسل "friends" التى ستضم الممثلين الرئيسيين بالعمل الشهير، إلى تأجيل العمل عليها، حيث لن تعرض مع إطلاق خدمة "HBO MAX"، واشترت مجموعة "وارنر ميديا" أحد فروع مجموعة "ايه تى أند تى" حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية فى السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على 5 سنوات، متفوقة على "نتفليكس".