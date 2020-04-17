صبا مبارك تعلن عن مسلسلها الجديد "حارس الجبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة صبا مبارك، بوستر مسلسلها "حارس الجبل" المقرر عرضه في رمضان 2020. وغردت "صبا"، عبر تويتر قائلة: "قريبًا في رمضان 2020، مسلسل حارس الجبل". Advertisements مسلسل "حارس الجبل"، بطولة الفنان السعودي عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، وخالد القيش. ويقدم خلال أحداثه قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل في عام أطلق عليه عام الموت الذي شهدت فيه المنطقة جوعًا وأمراضًا وجفافًا وهو ما أدى إلى إقامة الحروب والغزوات وبالرغم من ذلك يثبت الحب نفسه وسط هذه الأحداث، حيث يشهد العمل أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.

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