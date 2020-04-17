سبب رفضه حفلات الأونلاين وأوقف فيلمه لشعوره بالخطر.. ماذا قال تامر حسني لجمهوره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان تامر حسني، على توضيح العديد من الأمور التي تتعلق بأعماله الفنية وسبب رفضه الظهور في حفل "أونلاين"، كما فعل بعض المطربين، بسبب ظروف العزل المنزلي.

ونشر "حسني"، صورا له عبر حسابه بـ"إنستجرام": وعلق عليها قائلًا: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلة Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر، أولاً، بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم مش أنا، أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس، وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".

وعن عدم استجابته لمطالبات الجمهور بشأن إقامة حفل أونلاين، قال حسني: "أكيد أتعرض عليا حفلات Online من فترة بس الحقيقة أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية مادية ومعنوية، وحاليًا في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعًا ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة من التبرعات للآسر المتضررة من وباء كورونا والآسر محدودي الدخل".

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وأعرب "حسني"، عن سعادته بمشاركته في أوبريت "إنت أقوى"، قائلًا: "أما عن الاوبريت العربي (أنت أقوى) تشرفت بالاشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، وأن العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا، وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم".

أوبريت "أنت اقوى"، يشارك به عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي هم الفنان محمد منير وتامر حسني وسميرة سعيد ووائل جسار وكارول سماحة وصابر الرباعي.

الأوبريت تأليف الكاتب مدحت العدل، ألحان الفنان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وهو فكرة الدكتور وليد مصطفى، إخراج طارق العريان.