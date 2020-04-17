أحمد فتحي يكشف تفاصيل دوره في "عفريت في إجازة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "عفريت في إجازة"، وهو البطولة الأولى للفنان محمد ثروت، والمتوقع طرحه في عيد الفطر المقبل.

وكشف فتحي، في بيان له، عن تفاصيل شخصيته في العمل، موضحا أنه يظهر ضيف شرف، ولا يشارك في البطولة كما تم تداوله في الصحافة، ويلعب فتجي دور أحد الأصدقاء المقربين لـ"العفريت".

وأضاف فتحي أن شخصيته رغم صغر دورها، فإنه يمثل طوق النجاة للفنان محمد ثروت، فهو الذي يدله علي لغز وخيط مفتاح براءته من الجريمة التي يتورط فيها في أحداث الفيلم.

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وتدور أحدث العمل في إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت شخصية "ديلر مخدرات"، يتعرض للعديد من المشاكل، يتم اتهامه في جريمة قتل، ويحاول إثبات براءته.

الفيلم من بطولة محمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد سلام، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فتحي، أحمد وفهمي، ومصطفي خاطر، والفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.

من حانب أخر، أوشك فتحي على الانتهاء من تصوير دوره في فيلم "الغسالة"، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت، والفيلم من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.