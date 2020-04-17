تراند اليوم : البرومو الرسمي لـ «لما كنا صغيرين» يقترب من 15 مليون مشاهدة – اتفرج

يتابع السيناريست “أيمن سلامة” عدد مشاهدات برومو مسلسله الجديد “لما كنّا صغيرين ” الذي طرح أول أمس وتخطي 14 مليون مشاهده عقب طرحه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.
تدور الأحداث في إطار تشويقي، ويتعرض مجموعة من الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.
”لما كنا صغيرين” بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.
جدير بالذكر انتهت شركة “ارت ميكرز ” للمنتج أحمد عبدالعاطي من تصوير أكثر من 60% من مشاهد المسلسل ويجري استكمال باقي المشاهد للحاق بالسباق الرمضاني .