تراند اليوم : تعرف علي.. أبرز ضحايا برنامج رامز مجنون رسمي في رمضان 2020

رغم التكتم الشديد الذي يحاول فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد فرضه على حلقات رمضان 2020، إلا أن بعض التسريبات وصلت لـ”صدى البلد” عن فكرة البرنامج الذى تم تصويره فى دولة الإمارات.

ومن المنتظر أن يظهر خلال الحلقات نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالى الكابتن سيد عبد الحفيظ، والذي أغضب ظهوره بالبرنامج مسئولين بالقلعة الحمراء.

كما يظهر الفنان الكبير محيي إسماعيل بعد اعتلائه التريند لفترة كبيرة بسبب جملة “كنت عبقرى وشكرا” خلال ظهوره فى احدى اللقاءات المصورة.

ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد في الأساس على وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.

رامز قدم العام الماضي برنامج رامز فى الشلال، ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.