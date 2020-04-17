شاهد.. جوهرة في وصلة رقص مع عمر كمال

كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 03:53 صباحاً - نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو نشرها بالفنان المصري عمر كمال وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت جوهرة وهي ترقص مع عمر كمال على انغام اغنيته “عود البطل” وعلقت كاتبة: “لا استطيع الانتظار! للأغنية الجديدة معا! روح جميلة عمر كمال”. يذكر أن كل من عمر كمال وجوهرة نفيا سابقا شائعة ارتباطهما مؤكدين ان ما يجمعهما هو عمل فني فقط.

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