فن ومشاهير

أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها

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القاهرة - لايف ستايل

شاركت الفنانة أسما شريف منير جمهورها بصوره جديده لها مع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما شريف منير بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت على تسريحة شعر جذابة، فتركت خصلاته المجعدة بطريقة إنسيابية تجذب أنظار متابعيها.

كانت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.

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وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.

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