شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: سأتابع مسلسلات رمضان لأول مرة ومتشوقة لمشاهدة سكر زيادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المطربة نسمة محجوب خلال لقاءها علي قناة on، في برنامج أبلة فاهيتا والتي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا ، أنها ستتابع الكثير من المسلسلات في رمضان لأول مرة ، وذلك نظرا لمكوث الجميع في البيت خلال شهر رمضان ، وقالت أنها متشوقة لمشاهدة مسلسل سكر زيادة للنجوم سميحة أيوب ونبيلة عبيد ونادية الجندي ، لانها متأكدة أنها ستشاهد مسلسلا مختلفا تماما .
وقالت نسمة سأشاهد أيضا مني ذكي ومحمد ممدوح لأني أثق في أعمالهم ، وقامت نسمة بغناء أغنية " وطواط وطواط " علي نفس لحن أغنية ساعات ساعات للراحلة صباح، وتتحدث فيها عن أزمة كورونا وكيفية تقضية شهر رمضان أثناء تلك الأزمة ، كما غنت نسمة أغنية " الإكس واحشني " علي نغمة أغنية القلب يحب مرة للفنانة شادية .
وأختتمت نسمة البرنامج بغناء أغنية من أغانيها لمصر وكانت كلماتها " يامحروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليه كمين ، ومن فوق السما السابعة حاميكي رب العالمين ، من الضالين ومن الخاينين ومن الخلق اللي بين أهاليكي مدسوسة يامحروسة " .
يذكر أن أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
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