كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 02:57 صباحاً - علق الممثل السوري تيم حسن، نجم مسلسل الهيبة، على تأجيل عرض مسلسله هذا العام عبر صورة نشرها على حسابه على انستغرام.
وظهر تيم حسن في الصورة بشخصية جبل التي يؤديها في المسلسل وعلق كاتبا: ” جبل في قيلولة خارج رمضان.. حبايبنا رح نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة الرد لاحقا وفور تحديده ان شاء الله وصحتكم بالدنيا”.
وكان المنتج صادق الصباح قد كشف في تصريح لبرنامج “ET Trending” على قناة “mbc”, عن تأجيل المسلسل بسبب عدم الانتهاء من تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل “الهيبة 4″… تيم حسن: “جبل في قيلولة خارج رمضان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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