كتب امير فتحي في الجمعة 17 أبريل 2020 02:57 صباحاً - تشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات من حياتها اليومية مع عائلتها في ظل العزل المنزلي.
وفي احدث فيديو لها، نشرت سيرين عبدالنور مقطع ظهر فيه زوجها فريد رحمة ممددا بينما كان ابنها كريستيانو يجلس على وجهه.
وعلقت سيرين على الفيديو كاتبة: “طيب شايفين شي ولد بيقعد على وج بيو متل ابني ؟ “.
وكانت سيرين عبدالنور قد نشرت مقطع سابقا بينما كان كريستيانو يلهو بوجهها وعلقت: “اه هيك بيلعبو الصبيان ؟ دمرني لا وآخر شي بدو يقبعلي سني”.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تنشر فيديو طريف لابنها وزوجها: “شايفين شي ولد بيقعد على وج بيو متل ابني؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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