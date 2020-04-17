رضوى الشربيني: 7 أشياء إذا فعلها الرجل فهو لا يحبك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على توجيه النصائح للبنات فيما يخص العلاقات العاطفية.

الإعلامية المصرية أكدت للفتيات، خلال إحدى حلقات برنامجها “هي وبس”، أن هناك 7 أشياء إذا فعلها الرجل فهو بالتأكيد لا يحبها ولن يفي بوعده لها بالزواج، وهذه الأشياء هي:

1- إذا كان لا يغار عليها إذا خرجت في وقت متأخر.‏

‏2- إذا كان لا يطمئن عليها إذا تأخرت في عملها أو مع أصدقائها. ‏

‏3- الرجل الطامع فيها ويريد استغلالها عاطفيًا لتحقيق رغباته بسرعة.‏

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‏4- لا يحرص على رؤيتها باستمرار ويحب الخروج ليلًا فقط.‏

‏5- إذا لم يقدمها لأصدقائه أو عائلته.‏

‏6- إذا كان يبخل عليها بالهدايا في المناسبات المختلفة.‏

‏7- الرجل الكثير الكذب والخيانة.‏

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد كشفت أن التزامها بالمنزل خلال فترة حظر التجول التي فرضها مجلس الوزراء المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قد تسببت في زيادة وزنها.

رضوى اكتسبت 6 كيلو زيادة على وزنها، وقد حرصت المذيعة الشابة على استعراض طلّتها الجديدة بجلسة تصوير عفوية، شاركت متابعيها بلقطات منها، ظهرت فيها مرتدية بنطلون أسود ونسقته مع قميص بلون المستردة، مسدلة شعرها الأسود بشكل اشعّت فيه جاذبية، وكتبت الشرييني معلقة على الصور: «اللوك جديد بعد ما تخنا ٦ كيلو بعد الحظر».