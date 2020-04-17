مفاجأة زوجة مراد يلدريم في عيد ميلاده في العزل المنزلي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بسبب ظروف العزل المنزلي التي يعيشها العالم ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار وباء كورونا، قررت المغربية إيمان الباني الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، النجم التركي مراد يلدريم في منزلهما، خلافاً لما اعتاد عليه الزوجان في المناسبات بالسفر أو السهرات الرومانسية الاحتفالية.

ملكة جمال المغرب السابقة قررت اضفاء لمسة خاصة ومميزة لاحتفال هذا العام لزوجها، حيث تخلت عن طلب قالب كيك من أي متجر لصنع الحلويات، وقامت بنفسها بإعداد قالب كيك بسيط للاحتفال مع زوجها في أجواء حميمية جمعتهما، وقد نشرت مقطع فيديو وثق مراحل تحضيرها لقالب الكيك حتى تقديمه لزوجها، معلقة عليه: «عيد ميلاد سعيد لروحي وزوجي الغالي، أتمنى لك كل الأفضل، أحبك جداً».

مراد نشر ايضاً صورة خاصة أمام قالب الكيك الذي صنعته زوجته، وشكر كل منّ هنأه بعيد ميلاده، بتعليق كتب فيه: «شكراً لكم جميعاً على أمنياتكم الدافئة، وشكراً لك يا رائعتي على قالب الكيك».

Advertisements

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد تعرضت زوجته للإجهاض في جنينهما الأول منذ أشهر قليلة ماضية.

من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي.