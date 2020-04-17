جينيفر جارنر تكسر ملل كورونا بالعجلة والماسك.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر جارنر، البالغة من العمر 47 عاما، تحاول أن تتخطي ملل كورونا، خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تم توقف الحياة في مختلف المجالات، وذلك عن طريق ظهورها من وقت لآخر تحاول التنزه أمام المنزل مثلما يظهر خلال الصور الذي يلتقطها مصورو الباباراتزى.
النجمة العالمية ظهرت مؤخراً، أثناء مرورها في أحد الشوارع أمام منزلها، ولكنها تلك المرة لم تظهر بصحبة أولادها، حيث ظهرت وحدها وهي ترتدي ماسك علي وجهها، بالإضافة إلي محاولتها فك قيود كورونا عبر ركوب الدراجة التي ظهرت عليها في أكثر من صورة ولفترة طويلة وفقاً لموقع الديلي ميل الذي نشر تقرير حول ذلك.
ومن جهة آخرى أكدت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة أن النجمة الشهيرة رفضت الموافقة علي طلب زوجها السابق بن افليك، وذلك بعدما طلب منها أن تمنح شريكته الجديدة انا دي أرماس وقت تتعرف خلاله علي ابناءه كي يعلموا كافة تطورات حياته الجديدة.
ويرتبط النجم الشهير بعلاقة صداقة حالياً مع حبيبته الجديدة التي تصغره بنحو 16 عام، ويعيش معها أفضل أوقاته كما يقضوا وقت الحجر الصحي الذاتي معاً خلال الفترة الأخيرة، آخرها خلال الساعات الماضية حينما ظهر الثنائي معاً أثناء سيرها في مدينة فينيس في رحلة يتنزها فيه ومعهما كلابهما.
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