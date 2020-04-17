إيمى شومر تتبرع بـ 2500 قناع طبى

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبرعت النجمة والممثلة الأمريكية إيمي شومر، بمساعدات طبية، وذلك وسط جائحة فيروس كورونا الذى انتشر بسرعة هائلة فى كل أنحاء العالم، حيث تبرعت بمعدات عديدة لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة الفيروس التاجى.

وأشار موقع فني عالمي أن إيمي شومر البالغة من العمر 38 عاما تبرعت بـ 2500 قناع لأحد المستشفيات الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تبرعت شومر بأدوات طبية خاصة لمكافحة كورونا.

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و المستشفى التي اختارت النجمة العالمية أن تتبرع لها قريب من المنزل الذي تقيم فيه، حيث تعمل فيه واحدة من صديقات إيمى المقربات منذ الطفولة، والتى ترعى حاليا مرضى فيروس كورونا COVID-19 .

والجدير بالذكر أن إيمى شومر قررت مؤخرا أن تكسر الحجر المنزلى الذاتى والمفروض بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث التزمت إيمي بالتواجد في المنزل مع زوجها وطفلها، بينما قررت أن تمارس هوايتها المفضلة وهى ” السفر “، لكن هذه المرة بدون ركوب الطائرة وزيارة بلدان العالم.

النجمة العالمية اكتفت أن تستخدم برنامج تعديل الصور الشهير “فوتوشوب” لتضع صورتها التي التقطتها منذ فترة مع زوجها النجم كريس فيشر و ابنهما “جين” فى عدد من بلدان العالم و هى الطريقة التي جعلتها تشعر بأنها تسافر في ذلك الحين، وعلقت شومر علي الصور فكتبت ” سافر فى خيالك.