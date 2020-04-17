تأجيل «الكاهن» لهانى سلامة ودرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر صناع فيلم “الكاهن”، للنجم المصري هانى سلامة، و النجمة التونسية درة، على تأجيل موعد تصوير العمل خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان من المقرر إنطلاق تصوير العمل بعد شهر رمضان مباشرة، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك فى البطولة محمد ممدوح “تايسون”.

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وكانت أخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها

كما عرض لدرة مؤخراً مسلسل “بلا دليل” على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.

والجدير بالذكر أن آخر ظهور لدرة في دراما رمضان، كان بمسلسل “نسر الصعيد” مع النجم محمد رمضان وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته وفاء عامر، وسيد رجب، ودينا، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، باسل الزارو، ومها أبو عوف، وصبري عبد المنعم، وعماد زيادة، ويوسف عثمان، ومؤمن نور، وهاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى.