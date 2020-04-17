رانيا يوسف تعود لطفولتها برقصة «هولا هوب» مبهرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن واحد من أسرار حفاظها على رشاقتها بمقطع فيديو جديد لأحد التمارين الرياضية الراقصة الذي ظهرت تمارسه في حديقة منزلها.

رانيا شاركت الفانز بفيديو جديد ظهرت فيه ترقص «هولا هوب» بطريقة سريعة ومبهرة، عكست انتظامها على ممارستها لهذا التمرين، وحمّست متابعيها على ممارسة هذه الرياضة بتعليق كتبت فيه: «صباح الخير و النشاط والطاقه الإيجابية تعالوا نرجع لايام الطفوله من احلي الحاجات اللي كانت موجوده فيها هي هولا هوب، رياضه سهله وبسيطه بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا، مين لسه بيلعبها يالا نص ساعه هولا هوب كل يوم الصبح».

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من ناحية أخرى، تنتظر رانيا يوسف عرض أحدث أفلامها «أسوار عالية» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد العوضي وراندا البحيري وانتصار وعبدالعزيز مخيون وياسمين رحمي، وغيرهم، والعمل من تأليف أمل عفيفي ومدير تصوير حازم العتر وإخراج هشام عيسوي.

فيلم “صندوق الدنيا” كان آخر أفلام رانيا أمام الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.