زوج دنيا بطمة بعد حبس شقيقتها: أنتي جبل وأنا حصنك المنيع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر المنتج الفني محمد الترك أن يعبر لزوجته دنيا بطمة عن وقوفه إلى جانبها والاستمرار في دعمها، بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام بكلمات مؤثرة نشرها تعليقاً على صورة لنجمة Arab Idol.

الترك نشر صورة للفنانة التي يدير أعمالها، معلقاً عليها: «ملكتي الجميلة لا تهتمي .. مملكتي الغاليه لا تكترثي .. ملكتي الحنونة لا تقلقي ، الله معنا ورضى الوالدين معنا ومحبة الأهل والأصدقاء والناس معنا , فلجبل يبقى شامخ في يوجه العواصف والقمه تبقى لأصحاب القمه وعزة النفس من قوم الإكرام ولي الكرم له طبع لا يمكن يظام وانتي لم تخطي بحق ناسك ولا في يوم وطيتي راسك مهما جتك من خطايا الناس والتجريح فلا يهزك شي فانتي الجبل وانا حصنك المنيع .»

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قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أمر بإلقاء القبض على ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة مارس الماضي، وايداعها سجن اللوداية على خليفة تورطها في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي».

قاضي التحقيقات أمر باستكمال استجواب ابتسام وهي معتقلة، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.

يُذكر أن دنيا بطمة ممنوعة أيضاً من السفر خارج المغرب على خليفة تورطها في نفس القضية، حيث تواجه الشقيقتان اتهاماً بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وهو الاتهام الذي قد تصل عقوبته لـ5 سنوات سجن.