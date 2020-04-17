ما رأيك في «لوك» حسن الشافعي الجديد؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي قرر محاربة ملل العزل المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا، وذلك بتغيير شكله.

الشافعي حصل على «لوك» جديد، حيث قام بحلق شعره، وحصل على تسريحة مختلفة، وحرص على مشاركة محبيه بصور استعراضية لطلّته الجديدة، معلقاً عليها: «بداية جديدة»، حيث تفاعل فانز حسن مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات، اعرب فيها أغلبهم عن اعجابهم بـ«لوك» الشافعي، مؤكدين أنه يتمتع بجاذبية ووسامة لافتة في كل حالاته.

Advertisements

يُذكر أن أغنية «مامي كوسا» هي أحدث الأعمال التي وزعها الشافعي، والأغنية عبارة عن ديو يجمع بين المطرب المصري أحمد سعد وفنان المهرجانات الشعبية إسلام كنكة، وهي من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد، كما ظهر حسن الشافعي في كليب الأغنية.

الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية و الموسيقى الشرقية.

على الجانب الشخصي، حسن الذي اكتسب شهرة وجماهيرية عريضة بعد مشاركته في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol متزوج من اللبنانية زينة نطوط التي احتفل بزفافه عليها عام 2011، وقد رُزق منها بابنتين هما نادين عام 2015، وعليا عام 2018.