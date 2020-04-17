اللباقة واحدة والشكل مختلف تماماً.. شاهد هيفاء وهبي في فيديو نادر عمره 28 عاماً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في عام 1992، حلت الفنانة الشابة هيفاء وهبي التي كانت قد حصلت على لقب ملكة جمال بلبنان حينذاك، كضيفة في برنامج «أحوال القرى».

وفي مقطع فيديو نادر من الحلقة، ظهرت هيفاء تجيب على أسئلة المذيع بلباقتها المعهودة، في الوقت الذي أكد فيه بعض النشطاء أن صوتها كان سبيل تعارفهم على هويتها، إذ بدت النجمة اللبنانية في طلّة مختلفة تماماً عما تبدو عليه حالياً، حيث ظهرت بوزن زائد وملامح مغايرة، حتى أن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تبادلوا الفيديو معربين عن صدمتهم من حجم التغير الذي أصبحت عليه هيفاء.

هيفاء بعد أن حازت على لقب ملكة جمال، اتجهت لعروض الأزياء، كما ظهرت كموديل في الإعلانات التجارية والفيديو كليبات، حتى قررت الاتجاه للغناء، وقدمت اولى ألبومها الغنائية عام 2001، لتنطلق بعدها في عالم الشهرة والنجومية، وتقتحم مجال التمثيل أيضاً.

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من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني المقبل، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.

يُذكر أن هيفاء وهبي فاجأت الجميع حديثاً، وظهرت في فيديو كليب أغنية النجمة اللبنانية إليسا الجديدة «هنغني كمان وكمان»، حيث ظهرت هيفاء تتصل بإليسا عبر مكالمة فيديو، لتتبادل الصديقتان التحية، ثم تخبرها إليسا برغبتها في أن تُسمعها أغنيتها الجديدة، لتبدأ الأخيرة في الغناء وسط تفاعل قوي ورقص هيفاء، واللافت كان ارتداء النجمتين لـ«بيجاما» باللون الوردي.