رجاء الجداوي توضح حقيقة ارتدائها للحجاب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، على حقيقة ارتدائها للحجاب بعد الصورة التي نشرتها بموقع “إنستجرام”.

رجاء الجداوي، تلقت العديد من تعليقات متابعيها على الصورة والتي هنأتها على الحجاب و تمنوا لها الثبات عليه، وعلقت رجاء الجداوي على الصورة قائلة: “الصورة من مسلسل “لعبة النسيان” لـ دينا الشربيني والذي يعرض خلال موسم دراما رمضان”.

الفنانة المصرية اضطرت لحذف الصورة بعد دقائق من نشرها وذلك بسبب التعليقات التي حصدتها.

Advertisements

مسلسل “لعبة النسيان” ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

”لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن آخر أعمال رجاء الجداوي، كان مسلسل “شبر مية” من بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، و‏محمد ‏جمعة، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، وتأليف ‏شريف ‏بدر الدين، و‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏

رجاء الجداوي تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمى حسن مختار، وذلك في بداية السبعينات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، والتي أنجبت ابنتها روضة.