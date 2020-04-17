عمرو سعد يعلن جاهزيته مقابر عائلته لاستقبال ضحايا فيروس كورونا من الأطباء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري عمرو سعد، عن الانتهاء من تجهيز مقابر عائلته واستعدادها لاستقبال الحالات المتوفيه من الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد.

عمرو سعد، نشر صورة لمقابر عائلته عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم: هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان فَبِأَي آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً* بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية، وهم أصحاب الفضل والذين أحسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية”.

وأضاف: ” 00201006954435 ده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب.. شكرا طبيبات وأطباء مصر وشكرا للفرق الطبية المعاونة، وشكرا لأمي وأفراد أسرتي”.

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وكان عمرو سع، قد قال خلال أحد البرامج إن الدعم النفسي مهم للأطباء خاصة وأنهم خط الدفاع الأول للعالم كله في مواجهة وباء فيروس كورونا، ويجب أن نحترم الأطباء ونقدرهم، مؤكدًا أن الأطباء يتعاملون يوميًا مع مصابي فيروس كورونا المستجد و بكل شجاعة.

وكان عمرو سعد، قد عبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، عن استيائه الشديد من هذا الأمر، مما دفعه إلى إعلانه فتح مقابر عائلته الخاصة لدفن المتوفين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا.

وأضاف: “لم أصدق نفسي، وأنا لست من النوع الذي يحب أن يتكلم في أي قضية عامة، وأعتبر نفسي ممثلاً وأفكاري كلها أضعها في فيلم أو مسلسل، ولا أحب أن أتكلم عن أمور تشغلني أو أشتبك مع المجتمع، وأحياناً أكون بموت لكن بمسك نفسي عن الكلام”.

وتابع، أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه بعدما قرأ أخبار الطبيبة، مما دفعه للتعليق على الأمر عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، معلقًا: “وجدت المبادئ التي تربينا عليها تتكسر، اترعبت، فأمسكت هاتفي وسجلت، وكنت وقتها منفعلاً، وأنا منفعل قلت عن نفسي المقابر مفتوحة لأي شهيد، نحن لا نخاف”.