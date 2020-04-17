ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد شقيقتها ومديرة أعمالها رولا في أجواء عائلية بحكم ظروف العزل المنزلي التي يعيشها العالم بعد تفشي وباء كورونا، إلا أن النجمة اللبنانية حرصت على توجيه تهنئة خاصة ومميزة لرولا.

ميريام نشرت صوراً طريفة من جلسة تصوير عفوية جمعتها بشقيقتها، معلقة عليها: «أنتي الشقيقة التي يتمنى كل شخص أن تكون له، عيد ميلاد سعيد توأم روحي، نحبك كثيراً خالتوتي ورو»، حيث هنأ فانز ومتابعو ميريام، شقيقتها، بعيد ميلادها، متمنيين لها عام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق والسعادة.

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يُذكر أن ميريام شددت على أن أزمة كورونا منحتها وقتاً عائلياً ثميناً في تصريحات قالت فيها: «كنت أريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، واليوم أشعر أن حياتي جيدة وما لم يكن بامكاني القيام به من قبل الآن أنجزه بسرعة»، وأضافت: «تحضير الكيك كان يستغرق حوالي 15 دقيقة لأننا نكون على عجلة، بينما اليوم نأخذ وقتنا في المطبخ أنا وجايدن نلهو ونلعب خصوصاً أنه في عمر الـ 4 سنوات يحب أن يكتشف كل شيء بنفسه».

وعلى المستوى الفني والمهني، قالت ميريام: «غير مهتمة بالكليبات أو الحفلات، وهمي حالياً هو حماية رأس عائلتي وأن تمرّ هذه المرحلة على خير وسلام».

من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.