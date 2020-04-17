مايا دياب: أزمة كورونا ستغيرنا للأحسن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن فوائد انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأثيرات التي حدثت في الناس بعد انتشاره.

وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا.. كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها.. كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض!”.

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من ناحية أخرى تستعد الفنانة مايا دياب، لحفل غنائي أون لاين، وذلك اليوم الخميس 16 إبريل 2020 علي اليوتيوب و ترافقها فرقة موسيقية خاصة، ونشرت عبر حساباتها علي السوشيال ميديا، دعوة الحفل مؤكده أن الزي الرسمي هو البيجامة وأن هناك العديد من المفاجآت بالحفل.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلقت برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم “Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب”، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحيّ التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشّي وباء كورونا.

مايا عرضت الحلقة الأولى من البرنامج عبر تطبيق إنستجرام عبر خاصيّة النقل المباشر حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.