أول تعليق لأحمد فهمي على أزمته الأخيرة مع محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت أزمة الأسبوع الماضي بين الفنان أحمد فهمي والفنان محمد رمضان بعدما تحدث فهمي عن رأيه في رمضان بصراحة، وذلك خلال استضافته في برنامج “جمهور التالتة” ‏مع الإعلامي إبراهيم فايق.

فهمي علق على هذه الأزمة في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، حيث أكد أنه استغرب من رد فعل محمد رمضان بعد حلقة الأسبوع الماضي، لأنه لم يقصد أي إساءة له، وشدد على أنه لا يزال عند رأيه وأن رمضان نجم كبير وممثل ‏موهوب.‏

وأضاف أن كل ما قصده أن هناك فنانين كبار مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي يتواجدون على الساحة ولا يصح أن يطلق ممثلًا من جيل أصغر منهم على نفسه أنه “نمبر ون” أو الأعلى أجرًا مستغلًا تصديق بعض الناس له.

وتابع أنه عرض له في ‏العام الماضي مسلسل وعرض لرمضان مسلسل ولو كان أجر محمد رمضان مثل أجره وليس أعلى سيلتزم الصمت ويتنحى جانبًا، ‏مؤكدًا أن ما يروجه رمضان حول هذا الأمر غير صحيح.، لافتا إلى أنه من غير اللائق أن يتحدث الفنانون بينهم وبين بعضهم بالإيرادات والأجور.

فهمي قرر في النهاية إنها الأزمة مع محمد رمضان، حيث وجه له هنئة على مسلسله الجديد ‏‏”البرنس” متمنيًا أن ينجح نجاحًا كبيرًا لأنه يحترم أبطاله جميعًا، وهنئه بحلول شهر رمضان المبارك قائلًا: “كل سنة وانت طيب يا محمد.. إن شاء الله البرنس ‏يكسر الدنيا ورمضان كريم يا محمد”. ‏

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وكان الفنان النصري أحمد فهمي قدصرح خلال الحلقة أنه يرفض مشاركة الفنان محمد رمضان في أي عمل فني، حيث قال: “لن أمثل معه، آسف على قول هذا ولكن مدارسنا الفنية مختلفة”.

أما عن رأيه في عمل زوجته الفنانة هنا الزاهد مع رمضان، أكد أنه لا يتدخل في اختيارات زوجته لأعمالها، ولكنها تستشيره كصديق في هذه الأمور.، لافتا إلى أنه عندما عُرض على هنا دورًا في مسلسل “البرنس”، أبدى رأيه بأن مساحة الدور المعروض عليها لا تناسبها الآن، دون إجبارها على عدم الموافقة.‏

فهمي أكد أنه يحب محمد رمضان في الواقع، وتحدث عنه بالخير كثيرا في لقاءات سابقة، لافتا أنه هاجمه مؤخرا بسبب واقعة ‏إيقاف الطيار عن العمل بعد تسريب فيديو لرمضان معه في كابينة الطائرة، حيث شعر بصدمة من الموقف لأنه شعر بالحزن على ‏شخص فقد مصدر رزقه.‏

وتابع أنه عندما نشر رمضان فيديو كوميدي من غرفة العمليات وهو يسخر من واقعة فصل الطيار من عمله، كل ما فعله أنه ‏سخر من رمضان بنفس طريقته، وأن هذا كل ما في الأمر، لكنه يحترم محمد رمضان كفنان ويراه ممثلًا كبيرًا.‏

رمضان قرر الرد على أحمد فهمي بشكل عملي، حيث لم يكتف بمجرد الكلمات، وأعاد نشر مقطع فيديو للقاء سابق لفهمي مع الإعلامي المصري عمرو الليثي عام 2018، تحدث فيه أحمد عن موهبة رمضان وقدراته في التمثيل، حتى أنها اعترف بخجله من التمثيل أمامه في معهد فنون مسرحية، عندما ألتحق به لفترة قصيرة، كما دافع في نفس اللقاء عن جماهيرية رمضان، معرباً عن موافقته لكتابة عمل فني لصاحب مسلسل «الأسطورة» الذي وصفه بالمسلسل الأنجح في الـ10 سنوات الماضية.