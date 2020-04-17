دفن جثمان الفنان أحمد دياب بعد صلاة الفجر دون أي مراسم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إنه تم دفن جثمان الفنان الراحل أحمد دياب بعد صلاة الفجر اليوم الخميس، في مقابر الغفير دون إقامة أي مراسم أو جنازة.

وكان الفنان أحمد دياب، قد توفي في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عن عمر ناهز 75 عامًا، وهو زوج قسمت ابنة النجم الكبير الراحل رشدي أباظة.

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يذكر أن الفنان أحمد دياب تميز بتقديم شخصية رجل الأعمال في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، حيث شارك في مسلسلات “أين قلبي”، و”لدواعي أمنية”، و”حجر جهنم”، و”سلسال الدم 4و5” و”حق مشروع”، و”أنا شهيرة أنا الخائن”، و”عفاريت عدلي علام” و”أستاذ ورئيس قسم” مع الزعيم عادل إمام.

وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على الفنان أحمد دياب، في فندق مينا هاوس، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وشاركهم أباظة بالرقص بالعصا.

توفيت قسمت رشدي أباظة، في شهر يونيو الماضي، وهي ابنته الوحيدة والتي أنجبها من زوجته الأمريكية التي ارتبط بها بعد انفصاله عن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.