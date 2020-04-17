رامز جلال يقضي رمضان في الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري رامز جلال، لدخول الحجر الصحي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عودته من الإمارات والتي تواجد بها لتسجيل حلقات برنامجه والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

ويستعين رامز جلال بالإعلامية اليمنية أروى التي فضلت المكوث في دبي بعيدا عن عائلتها في بيروت للالتزام بتصوير البرنامج.

رامز جلال، سجل حلقات برنامجه في مدينة دبي بالإمارات، وبحسب مجلة «هي» فإن حلقات البرنامج العام الحالي ستكون أقل من 30 حلقة بسبب إلغاء بعض الحلقات بسبب الإجراءات الاحترازية في الإمارات وبعض الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وعن تفاصيل مقلب العام الحالي، فقد تم الكشف عن أن الفنانة اليمنية أروى هي التي تساعد رامز جلال، في استدراج النجوم لتصوير برنامج حواري في دبي، حيث يحل المشاهير ضيوفًا على أروى وعند توجيه أحد الأسئلة لهم، التي تكون إجابتها عبارة عن الاختيار بين مجموعة من الصور، تكون من ضمن الصور صورة رامز جلال الذي يظهر حينها ويفاجئ الضيف ويبدأ في مضايقته.

وكان رامز جلال قد قدم في رمضان 2019، برنامج «رامز في الشلال» حيث كان يظهر متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، وبعد أن يواجه ضحاياه من النجوم الأمواج ويسقطون في الشلال، يفاجئون بالغوريلا المصطنعة، ليقوم رامز في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه بالضرب.

واستعان رامز جلال، في البرنامج بالإعلامية مهيرة عبدالعزيز، والمخرج جاد شويري، للإيقاع بضيوف البرنامج.