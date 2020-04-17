عود البطل.. جوهرة تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد مع عمر كمال

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الراقصة جوهرة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت جوهرة وهي ترقص مع عمر كمال من داخل أحد الاستوديوهات الفنية وعلقت على الفيديو قائلة "لايمكنني الانتظار.. الأغنية جديدة مع الروح الحلوة".
يذكر أن المطرب عمر كمال، تفى شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة، قائلا: "لم أتقدم لخطبة الراقصة جوهرة".
وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".
وأضاف عمر كمال: "لا يوجد جواز أو خطوبة، ولما ربنا يكرمني ببنت الحلال هعلن ده".
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