شاهد أحدث ظهور لـ نيللي مقدسي في الحجر المنزلي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صور لها من داخل الحجر المنزلى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".

وظهرت نيللى داخل حديقة منزلها وهى ترتظى بيجامه ستان انيقة وعلقت قائلة " بما إنّو قاعدين كل النهار بال بيجاما بالبيت وعم نتشارك بالمواضيع المهمة احيانًا واحيانًا باليوميات المعتادة متل الاكل والشرب والتسلاية، تعوا تنحكي عن تطبيق TikTok، شو رأيكن فيه؟ لانو صراحة مش حاسته لايق لكل الناس، انتوا شو تعليقاتكن ؟؟؟؟".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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