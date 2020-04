شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعيش كيت بيكينسل قصة حب مع مغنى يصغرها بـ20 عاما؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيت بيكينسل تتجاهل تماما أزمة انتشار فيروس كورونا ولم تلتزم بالحجر المنزلي الذاتي، حيث تعيش قصة حب جديدة مع واحد من أبرز النجوم الشباب وهو أصغر منها بحوالي 24 عاما.

ظهرت كيت بيكينسل البالغة من العمر ( 46 عاما ) و هي في نزهة مع المغني الكندي جودي جريس البالغ من العمر ( 22 عاما) حيث ظهر الثنائي و هما ممسكا ايدي بعضهما البعض خلال تبادل أطراف الحديث ، و بمجرد تداول هذه الصور أكد الكثيرين أنه من الممكن أن تحمل الأيام القادمة تفاصيل قصة حب ساخنة بين كيت وجريس تتحول لمحط تركيز و اهتمام وسائل الاعلام الفنية من شتي انحاء العالم .

وأشار موقع " TMZ " أن يبدو أن علاقة كيت بيكينسل و جودي جريس بدأت منذ عدة أشهر ، حيث شوهدت الثنائي معا أكثر من مرة في عدة لقاءات في شهر يناير الماضي .

يذكر أن النجمة الإنجليزية كيت بيكينسل بدأت مسيرتها الفنية عام 1991، و قدمت عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة ، و من أبرزها : " Contraband " و " The Trials of Cate McCall " و " The Face of an Angel " و " Love & Friendship " و " Underworld: Blood Wars " و " The Only Living Boy in New York " و " Farming " ، و غيرهم .