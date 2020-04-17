شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب لأبلة فاهيتا.. أنا سعيدة بفترة الحظر ولم أشعر بالملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة نسمة محجوب خلال إستضافتها في برنامج أبلة فاهيتا، علي قناة on، والتي تقدمه الدمية فاهيتا ، أنها درست فنون الموسيقي في الجامعة الأمريكية ، وخلال اللقاء طلبت منها أبلة فاهيتا أن توجه أغنية للفنانة فيفي عبده بسبب ضعف النت في مصر والتي أوجعته إلي كثرة الفديوهات التي تقوم بها فيفي وبالفعل قامت نسمة بغناء أغنية علي ألحان أغنية Hello ل Adele .

وعن وقت الحظر قالت نسمة أنا سعيدة بتلك الفترة ولم أشعر بملل قط كما يشعر الكثير ، فأنا قد أستثمرت تلك الفترة في إعادة ترتيب بعض الأشياء ، وكذلك بدأت في تعلم لغة جديدة وهي اللغة الفرنسية، ولم أستسلم لفكرة إلغاء جميع الحفلات بل أقوم بالغناء مع زوجي الموسيقي شادي .

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ومن جانبه قدمت أبلة فاهيتا التحية لزوجها الذي كان واحدا من الفرقة الموسيقي ، وقامت نسمة بتعريفه بأنه ملحن ومؤلف موسيقي ، كما أنه يعمل في موظف في بنك صباحا .

يذكر أن نسمة محجوب هي مغنية مصرية ، وهي الفائزة في استار أكاديمي بنسخته الثامنة. وهي ابنة المخرج علاء محجوب[1] ووالدتها مضيفة جوية، وهي خريجة المدرسة الألمانية، وقدمت نسمة مسرحية على مسرح الفن مسرحية دنيا حبيبتى مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد .