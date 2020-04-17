شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الحلقة الأخيرة من Star Wars: The Clone Wars باليوم العالمى لـ Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ديزنى بلس، عن عرض الحلقة الأخيرة من الموسم السابع والأخير، لـ مسلسل الأنيشمن Star Wars: The Clone Wars، التى ستعرض على الشبكة يوم 4 مايو المقبل، بالتزامن مع يوم Star Wars، ومن المقرر أن يعرض بعدها فيلم وثائقى The Mandalorian، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وطرحت شبكة ديزنى بلس عن تريلر أخير للحلقة الأخيرة، من مسلسل الأنيمشن Star Wars: The Clone Wars، ووصل الموسم السابع والأخر من العمل يوم 21 فبراير الماضى إلى الشاشات، وتدور سلسلة الرسوم المتحركة بين أحداث Star Wars: Attack of the Clones و Star Wars: Revenge of the Sith.

حيث يقوم المسلسل أيام زمن الحرب بين لأنكين سكاي ووكر وأوبي وان كينوبي ويودا، بالإضافة إلى ظهور شخصيات جديدة إلى الموسم السابع والأخير Star Wars، بما في ذلك المتدرب في Anakin Ahsoka Tano ، والكابتن Rex.

مسلسل الرسوم المتحركة من بطولة أصوات توم كين، مات لانتر، دي برادلي بيكر، جيمس أرنولد تايلور، اشلي اكشتاين، ماثيو وود، كوري بيرتون.

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تم عرض المسلسل في البداية على شبكة Cartoon Network لمدة خمسة مواسم قبل أن ينتهي في 2013 ويعود للموسم السادس على Netflix في عام 2014، حسبما نشر التقرير على موقع " tvseriesfinale".

كما ألغت شركة ديزنى، حدث إطلاق منصتها الأوروبية فى المملكة المتحدة، حيث كان مقررًا إطلاق منصة Disney Plus بسبب خدماتها المتدفقة ديزنى بلس، وذلك على خلفية إلغاء عدد من وسائل الإعلام حضورها وسط مخاوف متزايدة من احتمال السفر دوليًا بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وكان من المقررعقد فعاليات إطلاق ديزنى بلس "Disney Plus"، على مدار يومين، هما يومى الخميس والجمعة، قبل إطلاق الخدمة فى 24 مارس الماضى ، وقالت ديزنى، إنها ستنظم بدلاً من ذلك مؤتمرًا صحفيًا تنفيذيًا لشركة ديزنى بلس "Disney Plus"، عبر البث الشبكى للأسبوع المقبل.

وديزنى، ليست المؤسسة العالمية الأولى التى تلغى مشاركتها أو تنظيمها لأحداث جماهيرية، فقد سبقتها شركة فيس بوك، حيث قرر موقع فيس بوك الانسحاب من حضور مهرجان SXSW الصاخب فى أوستن بتكساس، بسبب المخاوف من تفشى فيروس كورونا المتنامى، وقال متحدث باسم فيس بوك لموقع Business Insider: "بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا والموظفون فى SXSW هذا العام.



