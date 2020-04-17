شكرا لقرائتكم خبر عن "ببوسة ودعاء".. محمد رمضان يظهر فى صورة جديدة مع ابنته حنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان، فى صورة جديدة برفقة ابنته الكبرى حنين، حيث نشر الأسطورة صورته مع ابنته وهو يقبلها، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصورة: "ربنا يحفظ بناتنا جميعاً".

وتأتى هذه الصورة بعد يوم واحد فقط من مشاركة الفنان محمد رمضان، متابعيه، صورة له مع ابنته "حنين"، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، التى تغزل فيها برسالة، قائلاً "حبيبتى حنين محمد رمضان بنتى الكبيرة وأول فرحة فى حياتى ربنا يحفظها ويحميها هى وعلى وكنز".





Advertisements

وظهر رمضان فى الصورة وهو يحتضن ابنته فى حديقة منزله، أثناء قضائهما فترة العزل الصحى المنزلى تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان، يشارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "البرنس"، وفريق عمل مسلسل "البرنس" انتهى من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.