شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرد على مطالبات جمهوره بإحياء حفل أون لاين.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان تامر حسنى، أ، هناك مفاوضات لإحيائه حفل أون لاين سيخصص منه حصة كبيرة كتبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا ومحدودى الدخل.

وقال المطرب تامر حسنى ، عبر حسابه بموقع انستجرام :"لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني اكتر ،،، أولاً: بالنسبة لاستكمال تصوير فيلم ( مش أنا )، أنا أوقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير الفيلم حرصاً على سلامة الجميع".



تامر حسنى

وأضاف :"ثانياً: أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني ومش هغني إلا لو هيكون في فايدة مجتمعية ومادية ومعنوية.. و حالياً في مفاوضات على حفلة Online هيتخصص فيها منا جميعاً ومن الرعاة الرسميين حصة كبيرة للتبرعات للأسر المتضررة من وباء كورونا والأسر محدودي الدخل".





وتابع :"أما عن الأوبريت العربي (أنت أقوى) تشرفت بالاشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، والعائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل لهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم".

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واختتم :"انتظروا الأوبريت العربي (أنت أقوى ) خلال أيام إن شاء الله ... و ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً".

يشار أن الفنان تامر حسنى أعلن أن أوبريت "أنت الأقوى" سيطرح بعد أيام، والذى يشارك فيه بصحبة الكينج محمد منير ونجوم الطرب فى الوطن العربى سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان. وكتب تامر حسنى عبر حسابه على موقع إنستجرام:"(أنت اقوى) بعد أيام إن شاء الله".

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.