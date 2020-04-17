هيفاء وهبي تتحدث عن تأجيل "أسود فاتح" ومصير "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحدثت هيفاء وهبي عن مصير فيلمها أشباح أوروبا وتأجيل مسلسل "أسود فاتح".

وقالت هيفاء وهبي في برنامج "mbc trending" إن المسلسل كان يتم تصويره في لبنان، ومحافظة على حياة الناس تم تأجيله، خاصة أن الاستثناء الذي حصلوا عليه هو التصوير داخل الاستديو فقط، وكان رأي المخرج بصعوبة تصوير العمل بالكامل في الاستديو.

وأضافت هيفاء وهبي أن معظم فريق العمل من مصر، وتم وقف الطيران بين مصر وبقية الدول بسبب كورونا، لذا كان القرار النهائي بتأجيل المسلسل.

وتابعت، هيفاء وهبي أنها انتهت من تصوير فيلم أشباح أوروبا، مشيرة إلى أنه في حال استمرار أزمة فيروس كورونا وإغلاق دور العرض، سيتم عرض الفيلم بشكل ديجتال، لكن في النهاية القرار بيد شركة الإنتاج، لكنها لا يوجد لديها مشكلة في طريقة عرضه بل تتمنى أن يشاهده الناس بشكل كبير.