رقص سمية الخشاب ومحمد رمضان يلعب الجولف.. ليالي نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عدد كبير من النجوم، لجأ إلى بعض الوسائل المختلفة للترفيه عن أنفسهم وجمهورهم خلال فترة الحجر المنزلي، الذي نعيشه الاَن، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك عدد من نجوم الفن لجأ إلى الرقص والغناء والتمثيل على برنامج "تيك توك"، بينما لجأ آخرون لوسائل ترفيهية أخرى كالطبخ أو البحث في البوم الذكريات أو اللعب مع أولاده كنوع من التسلية والترفيه.

مي سليم

منذ بدء الحظر وانضمت الفنانة مي لسليم لبرنامج "تيك توك"، وصنعت العديد من الفيديوهات، كان آخرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تقلد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وجاء في الفيديو مشهد من فيلم "صراع في الميناء"، للثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها وهي ترقص على إحدى الأغنيات.

وكتبت سمية الخشاب: "خليكوا إيجابيين وارقصوا، أنا بحب ريهانا، الحركة في البيت يا حبايبي عشان نحافظ على أجسامنا، وتابعوني على تيك توك، ولسه حبهركم".

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محمد رمضان

أما الفنان محمد رمضان، فقرر اللجوء لممارسة الرياضة، بداية من كرة القدم، وآخر فيديوهاته وهو يمارس رياضة الجولف.

وظهر رمضان وهو يتحدث مع صديق له لم يظهر في الكاميرا، بينما هو منهمك في تسديدة ضربة بعصا الجولف، أثنى عليها صديقه.

محمد هنيدي

بينما حاول الكوميديان محمد هنيدى، الترفيه على جمهوره ببعض الألعاب، ونشر عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" للعبة جديدة، وهي محاولة إيقاف صورته داخل إطار مأخوذ من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وعلق قائلا: "وقفوا الصورة في المكان الصح وخدوها برينت سكرين وحطوها في التعليقات، ألعاب وفيديوهات وهزار كل يوم أهو.. مش حارمكم من حاجة".

ميرهان حسين

استغلت الفنانة ميرهان حسين فترة "الحجر المنزلي" في تقليد بعض الشخصيات العامة، ونشرت مقطع فيديو وهي تحضر لشخصية "فيفي عبده"، وخضعت ميرهان لماكياج غير ملامحها إلى ملامح فيفي عبده بشكل كبير، على أن تنشر اليوم الجمعة الفيديو الكامل وهي تقلدها.