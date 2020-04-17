فيديو| نجمات "سكر زيادة" يتحدثن عن كواليس العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حلت نجمات مسلسل سكر زيادة ضيفات من بيروت على برنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر، التي تعرض المسلسل في رمضان.
وقالت الفنانة سميحة أيوب إن الكواليس كانت جميلة للغاية ومريحة نفسيا للجميع، مضيفة: "لما برومو المسلسل طلع أنا جاتلي تليفونات من مصر بيقولي إنتي بتعملي إيه ده، شيء جميل جدا بنشوفك في شخصية جديدة، والحقيقة المسلسل سمع جدا من البرومو بتاعه، أي مسلسل من خامس حلقة بيبان هو ايه، لكن ده بان معدنه من البرومو".
وقالت الفنانة نادية الجندي، إن مشهدها مع الفنان أحمد السقا "قلب" السوشيال ميديا، وأن الناس لم يتوقعوا أن يكون هناك أكشن بينها وبين السقا، كما أن المشهد كان مبهجا في تصويره وإخراجه.
وقالت الفنانة نبيلة عبيد إن وجود نادية الجندي معها في المسلسل، هو ما دفعها للموافقة على مسلسل سكر زيادة، إذ لم يجتمعا معًا من قبل.
#يحدث_في_مصر| النجمة نبيلة عبيد: وجودي أنا والنجمة "نادية الجندي" دفعني للمشاركة في "سكر زيادة"#MBCMASR pic.twitter.com/R70rybgoje— MBC مصر (@mbcmasr) April 16, 2020
وقال منتج العمل صادق الصباح إن كورونا عطلت فريق تصوير سكر زيادة 10 أيام، بعدها تم التواصل مع الجهات المعنية وخضع فريق سكر زيادة لفحص فيروس كورونا، وتم نقل إقامتهم في فندق واحد.
مسلسل "سكر زيادة" من بطولة النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد، للمرة الأولى في عمل واحد، وهو مأخوذ عن مسلسل ديزمي "Golden Girls"، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل إحسان، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف.
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