سيلفستر ستالون يعلن وفاة بطل رامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سيلفستر ستالون، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، منشورا يعلن به وفاة بريان دينيهي، بطل فيلم رامبو الشهير.

وكتب ستالون: "لقد توفي الممثل بريان دينيهي، لقد كان ببساطة ممثلا رائعًا، وكان أيضًا طبيبًا بيطريًا في فيتنام، وساعدني كثيرًا في بناء شخصية رامبو، لقد فقد العالم فنانًا عظيمًا".

وتوفي الممثل الأمريكي براين دينيهي، الفائز بجائزة تونيز، في منزله في ولاية كونيتيكت لأسباب طبيعية عن عمر يناهز 81 عامًا.