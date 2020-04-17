فيديو| عمرو دياب يشوق جمهوره لعمل جديد.. والجمهور: "ده لمسلسل دينا الشربيني؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان عمرو دياب جزءا من مقطوعة موسيقية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفى بالتعليق: "قريبا"

ولم يمر الفيديو مرور الكرام على جمهور الهضبة، والذين بدورهم تركوا له تعليقات بشأن الأغنية مؤكدين إنها ستكون تتر مسلسل دينا الشربيني الجديد "لعبة النسيان"، إذ قالوا: "دي لدينا الشربيني ولمسلسلها الجديد".

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وتخوض دينا الشربيني رمضان المقبل بمسلسل "لعبة النسيان"، المقرر عرضه على قناة MBC مصر.

المسلسل يتناول حياة امرأة من الطبقة المتوسطة، تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها، فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطه معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.

المسلسل بطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ورجاء الجداوي ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، الذي انسحب، واستكمل العمل بعده المخرج أحمد شفيق.