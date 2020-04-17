كاميرون دياز: الأمومة أفضل شيء حدث في حياتي وأنا محظوظة بزوجي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - رحبت بطلة الفيلم الشهير "ماسك" الممثلة العالمية الحسناء كاميرون دياز "47 عاماً" ،وزوجها الفنان بينجي مادن "49 عاماً" بسعادة عارمة لا توصف، بقدوم طفلتهما الرائعة راديكس التي أنجباها في ديسمبر الماضي،وأحدثت تغييراً إيجابياً وممتعاً في حياتهما الحالية في أحدث مقابلة لهما.



وكسرت بطلة فيلم "ماسك" الشهير الممثلة العالمية الحسناء كاميرون دياز حاجز صمتها للمرّة الأولى مؤخراً بعدما أصبحت أمًا للطفلة "راديكس كلوي وايلدفلاور مادن"، وذلك من خلال إجرائها مقابلة عن بعد عبر إنستقرام لايف مع كاثرين باورالمديرة التنفيذية لموقع الأزياء الشهير

Who What Wear.



وأشادت كاميرون دياز في مقابلتها بالأمومة واصفة إياها بـ "أفضل شيء على الإطلاق".

مع زوجها



وكشفت دياز عن إحساسها الخاص بالأمومة قائلة: " أحب أن أكون أمًّا. إنه أفضل، أفضل، أفضل جزء وشيء من حياتي"، وأضافت قائلة لكاثرين: "أنا إما أطبخ أو أنظف أو أعتني بطفلي - وعادة ما يكون ذلك كله في الوقت ذاته".



وأضافت كاميرون دياز بحديثها: "أنا ممتنة وسعيدة للغاية وهو أفضل شيء على الإطلاق، وأنا محظوظة جدًا للقيام بذلك مع بينجي ونحن لدينا أفضل وقت. أشعر بسعادة غامرة. لا أصدق ذلك".

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وأشادت كاميرون بزوجها بينجي مادن ،عازف أغنية الروك الشهيرة "Good Charlott " لكونه أباً رائعاً ولديه إحساس هائل بالمسؤولية،وإنها محظوظة به كزوج لها،ففي نهاية اليوم يتيح لها بعض الوقت لترتاح بينما هو يعتني بحب ومهارة بابنتهما راديكس.



وتابعت كاميرون حديثها مع صديقتها المقربة كاثرين باور من منزلها قائلة:"أحب أن أطبخ في الليل مع إني أعرف أن الكثير من الناس يكرهون الطهي ،وأشرب النبيذ كل ليلة وأنهي ليلتي هكذا كل يوم،ثم أقوم وزوجي بتحميم طفلتنا وتحضيرها للنوم،وأدع زوجي بينجي يضعها في فراشها،بينجي جيد جداً،أب مذهل ورائع،أنا محظوظة جداً لأنه والد ابنتي"،بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابعت كلامها بطلة فيلم "Bad Teacher" حول حظر التجوال قائلة: " إن الإجراءات الوقائية الإحترازية لإبطاء انتشار فيروس التاجي لم يكن لها تأثير كبير عليها؛ لأنها كانت "تعيش حياة حجر صحي" منذ ولادة ابنتها، وعلقت: "كنت أعيش حياة حجر صحي على أي حال؛ لأن لدي طفلة عمرها 4أشهر ونصف الشهر، لذلك كانت حياتي هادئة تمامًا ولا تزال في الأشهر القليلة الماضية، لكنني تمكنت من استضافة أصدقائي طوال الوقت. والآن لا أرى أحداً، لكن هذا لطيف، وأنا أحب أن أكون في منزلي مع زوجي وأطبخ. ولكن في الوقت نفسه من الجنون أنه لا يمكنك الخروج إلى العالم الآن".



وفي فبراير- شباط الماضي من العام الجاري،أصدر بينجي مادن بياناً نادراً عبر فيه عن سعادته ورضاه بقدوم طفلته الأولى راديكس للحياة التي ولدت يوم 30 ديسمبر الماضي.



ويعيش عازف الجيتار الشهير بينجي مادن المولود في ماريلاند،ولديه أكثر من 997ألف متابع ومتابعة في وسائل التواصل الاجتماعي، حياة زوجية سعيدة مع الممثلة كاميرون دياز،ونشر صورة لرسم فيه 3 وردات حمراء وعلق عليها: "زوجتي وابنتي تشعرانني بالإمتنان ،وكل يوم أشعر بإنني محظوظ جداً".

وكان بينجي وكاميرون قد أعلنا في يناير الماضي عن ولادة طفلتهما الأولى راديكس بحساباتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام"،وعبرا عن سعادتهما وامتنانهما بقدومها في حياتهما،وأنهما بفضلها يبدآن عقداً جديداً وعاماً سعيداً بوجودها،وعبرا عن سعادتهما وامتنانهما بإعلان ولادة ابنتهما راديكس وقالا:سنة سعيدة جديدة من راديكس مادن.



