فيلم سينمائي قريباً عن الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - أرجأ المخرج السينمائي المغربي محمد عبد الرحمان التازي تصوير فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل عنوان "فاطمة سلطانة لا تنسى"، حيث اضطر لتأجيل تصويره إلى وقت لاحق بسبب التدابير الاحترازية التي يمليها فيروس كورونا. حيث كان مقرراً أن يتم تصويره بمدينة زاكورة (جنوب شرق المغرب).



ويتناول فيلم عبد الرحمان التازي الجديد جوانب مختلفة من حياة باحثة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي، والتي سيتطرق من خلاله إلى الأعمال التي قامت بها والقضايا الفكرية والنسائية التي اهتمت بها ، ومقاربتها لقضية المرأة وغيرها من الاهتمامات التي كانت تنشغل بها الراحلة. وللعلم فإن فاطمة المرنيسي كاتبة وعالمة اجتماع وكاتبة نسوية مغربية، لها كتب ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية، ولدت في مدينة فاس (وسط المغرب) عام 1940 ونشأت في بيئة إسلامية وسجلها أبوها المتدين في أوائل المدارس العربية الخاصة التي أنشئت لكيلا يدرس أبناء الوطنيين في المدراس الفرنسية في المغرب.

وتابعت دروسها في الرباط ثم في فرنسا فالولايات المتحدة الأمريكية.أصبحت منذ بدايات الثمانينيات أستاذة في جامعة محمد الخامس في الرباط وعضواً في مجلس جامعة الأمم المتحدة. إضافة إلى التدريس في الجامعات العالمية، عملت باحثة في المعهد الوطني للبحث العلمي في بالرباط. وموازاة مع عملها في الكتابة والبحث والتدريس كانت فاطمة المرنيسي تكافح في إطار المجتمع المدني من أجل المساواة وحقوق النساء، حيث أسست القوافل المدنية وتجمع "نساء، عائلات، أطفال".

وحصلت فاطمة المرنيسي في أيار/مايو 2003 على جائزة أمير أستورياس للأدب وهي أرفع الجوائز الأدبية بإسبانيا، كما حازت في نوفمبر-تشرين الثاني 2004 على جائزة "إراسموس" الهولندية إلى جانب المفكر السوري صادق جلال العظم والإيراني عبد الكريم سوروش، وكان محور الجائزة "الدين والحداثة". وتم اختيارها عام 2003 عضواً في لجنة الحكماء لحوار الحضارات التي شكلتها اللجنة الأوروبية برئاسة رومانو برودي. ووافتها المنية في 30 نوفمبر 2015.

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