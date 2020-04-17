رواد تويتر يشيدون بحفل حميد الشاعري على يوتيوب

قدم الفنان حميد الشاعري، حفلُا غنائيًا اليوم الخميس، عبر موقع "يوتيوب" بالتعاون مع إحدى شركات شبكات المحمول، وقد قوبل الحفل الذي استمر قرابة الساعة على إعجاب الجماهير.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج حمل اسم حميد الشاعري، بحيث اثنوا فيه على ما قدمه.

فدون ماجد "حميد الشاعري متألق على اللايف"، ميمون كتب "واحد من

احلامي بيتحقق ، حميد الشاعري حفله لايف مع اتصالات على اليوتيوبFire، أنا مش مصدقه اقسم بالله".

أميرة كتبت "مازلت لحد دلوقتي هاموت و اعرف الeffect اللي حميد الشاعري بيحطه علي صوته والله".

وكتبت مغردة أخرى " لايف حميد الشاعري ٩ ونص الصغار يمتنعون، تمانينات وسبعينات"، أما

أحمد رضا كتب "فنان جميل ومُبدع، وانسان جميل قبل ما يكون فنان حتى، متشكرين يا ريس على الليلة الحلوة دى ومستنيين الجديد".

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وائل "ليشهد عام ٢٠٢٠ عن كلمات وألحان وإحساس من عمر فات بطلها حميد الشاعري لنهرب بها من زمن لم نجد انفسنا فيه .. عفوا ٢٠٢٠ ربما أيامك لا تناسبنا".

مصطفى كتب "في ناس دلوقتي فاتها حميد الشاعري بيغني لأحمد منيب "في دايرة الرحلة".