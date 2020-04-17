أعلن النجم الكبير تامر حسني عن مصير أعماله الفنية وإحياء حفل Online، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح تامر حسني، قائلًا: لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم و بجد إنتوا واحشني أكتر ..
وأضاف :"أولًا بالنسبه لإستكمال تصوير فيلم مش أنا .. أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال
وتابع :"أكيد اتعرض عليا حفلات Online من فتره بس الحقيقه أنا واخد عهد على نفسي في ظروفنا دي مش هعمل أي عمل فني و مش هغني إلا لو هيكون في فايده مجتمعيه ماديه و معنويه .. و حاليًا في مفاوضات على حفله Online هيتخصص فيها منا جميعاً و من الرعاه الرسميين حصه كبيره من التبرعات للأسر المتضرره من وباء كورونا و الاسرمحدودي الدخل".
وأضاف تامر حسني:" أما عن الاوبريت العربي انت أقوى تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنويه والإيجابيه و نشر الأمل من جديد ان العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا و جميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل و لهم كامل الإحترام و التقدير و تشرفت بالعمل معاهم كلهم .. إنتظروا الأوبريت العربي انت أقوى خلال أيام إن شاء الله .. و ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعًا".
ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير تامر حسني لطرح ألبوم غنائي لم يستقر على اسمه حتى الآن، ومن المقرر طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يُحيي تامر حسني حفل online لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.