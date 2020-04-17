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محمود الليثي يغني لحظر التجوال في أحدث أفلام أمير رمسيس

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نشرت شركة ريد ستار على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع من أغنية جديدة من فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، والذي انتهى من تصويره أول فبراير 2020، وكشفت الأغنية عن الفنان محمود الليثي بينما يغني لحظر التجوال على سطح إحدى العمارات ، وسط أجواء ليلية هادئة.

 

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من

السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين

وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

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