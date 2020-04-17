نوال الزغبي تغني تتر مسلسل "سطانة المعز" لـ غادة عبد الرازق

أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن غناءها لتتر المسلسل الرمضاني "سلطانة المعز"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام" نشرت نوال كواليس غنائها التتر من داخل الاستوديو وعلقت قائلة:"ناس كتير مزيفة، من الأستوديو أغنية "اتحاربت" من سلطانة المعز رمضان 2020". وعلقت قائلة:"ناس كتير مزيفة، من الأستوديو أغنية "اتحاربت" من سلطانة المعز رمضان 2020". تدور قصة المسلسل حول فتاة في حي شعبي، تدير محال كبدة ورثتها عن والدها، ويسيطر الحب على حياتها ويغيرها، من بطولة الفنان حسن حسني، محمد لطفي، محمود الشرقاوي، طاهرة، دينا، محم حاتم، محمود عبد المغني، من تأليف إياد إبراهيم ، إخراج: محمد بكير. Advertisements View this post on Instagram ناس كتير مزيفة ... #من الأستوديو اغنية #إتحاربت #سلطانة_المعز #رمضان #نوال_الزغبي A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Apr 16, 2020 at 12:43pm PDT

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