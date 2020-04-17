فيديو..تتر المسلسل الرمضاني "ألفتوة" بصوت أحمد شيبة

طرحت الشركة المنتجة "سنيرجي" لمسلسل "الفتوة"، التتر الرسمي له، بصوت الفنان الشعبي أحمد شيبة، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الشهير "يوتيوب". التتر من كلمات:عصام حجاج، ألحان:تامر حجاج، موسيقي تصويرية:أشرف البرنس. يذكر أن مسلسل الفتوة، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران Advertisements

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