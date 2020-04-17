ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرسام ​وسام عيسى​ الذي أراد أن يخلد العمل الغنائي الذي جمع بين الفنانتين اللبنانيتين ​إليسا​ و​هيفا وهبي​، فقام بكتابة كلمات الأغنية وشكَّلَها على هيئة وجهي إليسا وهيفا في عمل إبداعي رائع والذي تداوله العديد من محبي الفنانتين.

وكانت إليسا اجتمعت مع هيفا في عمل غنائي أقل ما يقال عنه أنه رائع ومفعم بالإيجابية ومتكامل من حيث اللحن والكلمات وفكرة الكليب خصوصاً في زمن اضطر فيه معظم الناس للبقاء في بيوتهم.

كليب ​هنغني كمان وكمان​ حصد حتى الآن ما يقارب الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة وتربعت أغنية إليسا في المرتبة الـ30 عالمياً وهو أمر نفخر به بالطبع، كما أظهر الكليب الروح الحلوة التي جمعت الفنانتين والمحبة والترفع عن الأنانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنان مبدع يرسم وجهي إليسا وهيفا وهبي بكلمات أغنية "هنغني كمان وكمان"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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